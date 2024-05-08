台南余姓女童去年5月8日與母親走在忠義路、成功路口斑馬線卻遭撞死，行人零死亡推動聯盟8日發起「悼念余佳薇-重回行人運動起點，向偉大生命致意」，眾人穿黑衣、手持白花走過事發路口悼念。

針對該路口雖完成行穿線後退，但騎樓仍停滿機車，就算行穿線後退，人走過去還是無路可走，市府配套措施沒做起來，改革美意只成功一半，「說好的免於恐懼自由呢？」

聯盟成員手持白花走過余小妹出事的路口。(曹婷婷攝)

行人零死亡推動聯盟10多人自發性在余小妹出事路口拿著白花悼念她來不及長大的生命。(曹婷婷攝)

今早8點，行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧、理事羅宜、林柏勛等10餘人到場表達悼念。余小妹父親余志祥今天並未出席，這幾天都跟親友在阿里山，他說，早就規畫要去遠行散心，特地到3年前跟佳薇第1次出遊的阿里山，也住在當初跟佳薇住過的民宿。他說，雖無法陪夥伴們，但「謝謝您們在交通改善上的努力！」

陳愷寧說，去年今天余小妹過馬路時不幸遭汽車撞死，讓她短短生命就此結束，她說，今天自發性悼念也回顧過去一年交通改革，大部分路況沒有改善，近期道交條例修正案也讓人失望，希望未來政府能更重視行人安全、過於落後駕訓教育及危險工程設計與不彰執法能徹底改善。

聯盟理事林柏勛則說，余小妹逝去，才讓國家重新重視過去未曾重視的行人權益。過去台南曾連續3年為六都交通死亡人數最高的城市，余小妹有免於恐懼自由嗎？今天很痛心站在路邊唸悼詞，就連1年後在事發現場仍無完善人行空間，必須提心吊膽車流與人行動線交織，說好的免於恐懼自由呢？1年後實現了嗎？

他說，台南市政府事發後做了行穿線後退，但今天重回現場，周邊路口騎樓停滿機車，即使行穿線後退，人走過去還是會撞到機車，大部分用路人只能繞過，市府好意雖在，但配套措施沒做起來，改革美意只成功一半，光靠工程不夠，執法、教育沒有配套，行人安全是空話，政府要更細心看待走在馬路的用路人。

台南市民林先生也說，台南仍無完善行人設施，市府不斷強調YouBike建了多少站，其實騎乘不安全、行人也不安全，1年過去，這處路口調整行穿線，但走過行穿線仍無路可走，甚至必須站在水溝蓋悼念，這是台南市民每天要面對的交通議題，希望市府能持續完善行人基礎設施。