汽電共生鍋爐及發電機組利用高溫壓力容器用鋼製成殼體，使發電設備在高溫高壓下可運轉順遂。（中鋼提供）

中鋼近期成功開發出高溫壓力容器用鋼A387產品，其擁有優異的耐高溫強度，強度不亞於台北101大樓使用之鋼板，也具備延緩材料強度弱化的抗潛變特性，可使焚化爐或燃氣電廠鍋爐長期運轉下避免管槽受破壞，降低維修成本。該產品目前在國內已有成功銷售實績，打破進口壟斷現況，中鋼將朝擴大國產化市占率目標邁進。

中鋼指出，電廠發電設施通常需長時間於200倍大氣壓力的蒸汽壓及攝氏約450至600度的溫度環境下運轉，一般非耐高溫鋼材承受攝氏450度上的高溫時即迅速軟化，使得設備殼體材料斷裂塌陷而導致工安風險，因此發電設施的鍋爐、扇葉、連接管線或是焚化爐體等製作材料，皆必須擁有良好的抗氧化性、高溫強度、抗潛變能力與銲接性等性能。

中鋼指出，近期成功開發高溫壓力容器用鋼A387 CL2等級鋼材，此鋼板即使承受攝氏500度高溫時的強度仍不亞於台北101大樓使用之鋼板，且經抗潛變測試評估結果顯示，在高溫高壓環境下可使用超過20年。

其實，國內過往高溫壓力容器用鋼的主要供應商為國外鋼廠，為實現此類鋼材國產化目標，中鋼歷經一連串冶金和製程研發後突破相關瓶頸，使得鋼材能同時具備65kg等級強度、可承受攝氏500高溫以及優異銲接性，且相較國外鋼廠大幅降低生產成本與減少20％的碳排放。

因應全球節能減碳趨勢，中鋼新開發的A387高溫壓力容器用鋼，不但列為精緻鋼品項目中的綠色能源用鋼，深具市場競爭力，在國內已有成功銷售實績，將持續向下游高溫壓力容器業者積極推廣使用，以力助國內能源轉型發展及協助用鋼產業升級。