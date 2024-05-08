面試時第一印象很重要，一名網友苦惱，已經待業2年，最近想找正職工作，但又怕被面試官問為什麼待業時間這麼長，不曉得該如何回答。對此，一些過來人給出建議，有人老實回答是為了錢，就成功錄取。

原PO日前在Dcard發文，待業2年期間都在準備國考，最近想找一份正職工作，擔心面試時被問到怎麼待業這麼長時間，想知道怎麼回答才不會被懷疑，覺得不可能老實跟面試官說在準備考試，照顧家人的理由好像也不太合適，有哪些比較好的理由嗎？

問題一出，網友紛紛指出待業準備考試的理由很正常，「我之前待業一年直接講準備國考，年輕的話不難找，面試時有強調之後不會再考，錄取不少工作」、「我面試說在準備高普考或證照時，對方都能理解，頂多問一下考科或有沒有補習之類」、「我之前也是準備兩年國考，找工作的時候老實說不會怎樣」。

也有網友認為誠實以對最好，「我直接回為了錢，就錄取了，我覺得誠實回答比較恰當」、「我都跟面試官說因為不知道自己能做什麼，所以都沒有跨出去找工作，這段期間都在打工」，也有人說可以講是剛留學回國。