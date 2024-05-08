周二泛歐Stoxx 600指數收盤升5.80點或1.14%，為514.02點，同時創下近三個月最佳單日表現。

金融類股上漲2.5%。瑞銀自從接手瑞士信貸(Credit Suisse)以來，首次出現季度獲利，獲利並為分析師預期的3倍，隨後股價飆漲7.6%，報26.8瑞郎。

義大利第二大銀行裕信銀行上漲近3.6%，為36.1歐元，股價來到近13年新高，稍早該行公布淨利遠超過預期，資本水準也進一步提升，該行並上調了全年投資報酬財測。

西班牙股市上漲1.5%。西班牙外換銀行(BBVA)大漲3.6%；稍早薩瓦德爾銀行(Sabadell)拒絕了外換銀行的收購要約。

瑞銀的全球首席投資長Maximilian Kunkel表示：「通膨正在正常化，企業獲利開始再次回升，而此時的估值無論是絕對值、或是相對於歷史，或是相對於美國，都仍然是相當低」。

在數據公布方面，歐元區三月零售銷售月增0.8%，優於預期，也優於前一個月的月減0.3%。

德國股市上漲1.4%。晶片製造商英飛凌(Infineon)強勁大漲12.9%，報36.4歐元，稍早該公司公布上季銷售優於預期，但儘管分析師預期有長期的成長，公司仍下調全年財測。

在中國國家主席習近平對法國白蘭地貿易爭端持「開放態度」後，烈酒生產商人頭馬君度(Remy Cointreau)和保樂力加(Pernod Ricard)分別上升5%和3%。

德國軟體開發商TeamViewer在公布第一季業績不及預期後，股價下跌8.1%。

英國股市升1.2%，盤中衝破歷史新高。稍早在路透報導殼牌計劃出售馬來西亞加油站業務後，殼牌上漲1.3%。