據中國外交部官網消息，當地時間2024年5月7日晚，中國國家主席習近平乘專機抵達貝爾格萊德，應塞爾維亞總統武契奇邀請，對塞爾維亞進行國事訪問。

習近平乘坐的專機進入塞爾維亞領空後，塞爾維亞2架空軍戰機升空護航。習近平乘坐專機抵達貝爾格萊德尼古拉·特斯拉國際機場時，塞爾維亞總統武契奇夫婦，對華合作國家委員會主席、前總統尼科利奇夫婦，議長布爾納比奇，總理武切維奇和外長久里奇等熱情迎接。

武契奇在機場為習近平舉行獨具特色的迎賓儀式。塞爾維亞少年兒童向習近平和彭麗媛獻花，揮舞中塞兩國國旗，身著民族盛裝的塞爾維亞民眾載歌載舞熱烈歡迎。

習近平發表書面講話。習近平指出，中塞傳統友誼深厚，兩國關係經受住國際風雲變幻的考驗，樹立起國與國關係的典範。2016年兩國建立全面戰略夥伴關係以來，雙邊關係實現跨越式發展，取得歷史性成就。兩國政治互信堅如磐石，高質量共建「一帶一路」成果豐碩，人員往來更加密切，鐵桿友誼深入人心。中塞合作建立在平等互利基礎上，符合兩國根本利益和長遠利益。中方願同塞方一道，不忘初心、攜手前行，開創動力更強、領域更廣、質量更高的合作新局面。我期待以這次訪問為契機，同武契奇總統就雙邊關係以及其他共同關心的問題深入交換意見，共話友誼、共商合作、共謀發展，規劃兩國關係發展新藍圖。我相信，這次訪問一定會取得豐碩成果，譜寫中塞關係發展新篇章。

習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等陪同人員同機抵達。

中國駐塞爾維亞大使李明也到機場迎接。

習近平乘車從機場赴下榻飯店途中，貝爾格萊德洋溢著歡樂喜慶的氛圍。中塞兩國國旗到處迎風飄揚，多處點亮「中國紅」，巨幅電子屏滾動播放著「熱烈歡迎親愛的中國朋友」。旅塞華人華僑和留學生以及塞爾維亞民眾自發等候在道路兩旁，揮舞中塞兩國國旗，熱烈歡迎習近平到訪。