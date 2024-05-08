11檔台股ETF將於5月陸續除息，高股息ETF就佔了7檔，包括國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)等2檔規模前五強的ETF，以及復華富時高息低波(00731)、富邦特選高股息30(00900)、永豐ESG低碳高息(00930)、兆豐永續高息等權(00932)、台新永續高息中小(00936)；其餘4檔為兆豐藍籌30(00690)、元大臺灣ESG永續(00850)、中信關鍵半導體(00891)及中信小資高價30(00894)。

其中，00731每單位配發3.38元，以4/30收盤價75.2元估算，年化配息率近18%，是5月ETF配息率之王，也刷新00733紀錄；其次是00929，每單位配發0.2元，年化配息率也近12%；至於有百萬股民的00878，每單位配發0.51元，年化配息率為9.16%。

5月台股ETF配息大車拚

資料來源：各投信官網，資料日期：2024/05/02。註：配息率暫以4/30收盤價計算

過往高股息ETF平均年化配息率約5%~6%，不過，近兩年台股展開大牛行情，高股息ETF配息也隨之大方送。自00919去年首次配息，將年化配息率拉高至10%，擊出ETF高配息熱戰第一槍後，讓國內ETF配息競爭更加白熱化；00919配息率紀錄今年陸續被00929、00733打破，此兩檔4月年化配息率分別為12%、16％；沒想到一山比一山高，00733王位坐沒多久，不到一個月光景就被00731超車，以高達18%的年化配息率，榮登ETF配息率王者寶座。

也因00731年化配息率太亮眼，有股民驚呆了，高喊沒有印象看過配息率如此高的ETF；也有人認為，00731與00929可以雙劍合璧，因為00731講求低波動穩健，抗跌性佳；00929則是著重科技成長，上漲動能強，兩檔互搭，除了領高息之外，既可追求成長、又能夠抗震，十分速配。

然而，00731一張要價7萬多元，不少人覺得太貴了買不起。不過，有些股民分享了自身投資00731的經驗，建議可以用買零股的方式，每月定期定額或是定期不定額買00731零股，小資金就能入門，如同買台積電零股一樣，負擔不會太重。

00731即將於5/21除息，5/20之前持有或買進，即可參與此次除息，預計6/17即可領到這次發放的大紅包。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。