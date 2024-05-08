45歲影后章子怡去年結束和歌手汪峰8年婚姻，最近卻有大陸網友自稱，巧遇章子怡和星二代、李雙江的兒子李天一同遊日本。對此，大陸媒體人杜恩湖發文表示，根據這個流言，求證了多方管道，確認是張冠李戴的假消息，章子怡目前仍單身。

章子怡婚前曾與不少人傳過緋聞，包括導演張藝謀、富二代霍啟山、外國富豪Vivi Nevo和主持人撒貝寧等。不過2015年她情歸汪峰，沒想到去年閃電離婚。而近日，網上瘋傳章子怡有新男友，對象竟是28歲的李天一。根據《新浪娛樂》報導，杜恩湖求證了電影圈人士，對方回應：「此消息，不真實，不準確，完全是沒有的事情」。

杜恩湖否認章子怡有新男友傳聞。（圖／翻攝自老杜傳媒-杜恩湖微博）

網友謠傳章子怡有新男友。（圖／翻攝自微博）

至於汪峰，情史更是豐富。在他和章子怡離婚後，前女友葛薈婕也在直播中表示，聽說汪峰現在已經有新女友，她對兩人離婚相當開心，「章子怡姐姐終於開了眼了」，並要求汪峰主動聯繫她。至於被傳即將邁入四婚，汪峰透過工作室駁斥一切都是「憑空捏造，子虛烏有」，且汪峰與傳言的緋聞對象根本不認識、也毫無交集。

章子怡《醬園弄》劇照公開，畫面讓人怵目驚心。（圖／中時資料照、微博）

章子怡先前開罵回應網友。（圖／翻攝自微博）

章子怡離婚後火速投入電影《醬園弄》的拍攝，日前在殺青宴上，她哽咽感謝導演陳可辛給她機會，並表示起初沒有信心，是陳可辛不斷鼓勵她，「感謝你一直堅持做《醬園弄》，感謝你一直認為我是唯一的選擇，感謝你給了我重生的機會」。而對於網上流言說是章子怡找楊冪、趙麗穎加盟這部電影，想給作品增添話題性，對此，章子怡開罵表示：「並沒有！shut up idiot（閉嘴，白癡）」，而該網友也立刻道歉。