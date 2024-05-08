中南部因連日豪雨，導致菜價飆漲，全聯配合台北市政府市場處啟動「蔬菜平價措施」，今起至12日一共5天，於雙北227間門市推出8款蔬菜限定優惠，包括履歷紅蘿蔔、國產馬鈴薯、嚴選茭白筍、 A級杏鮑菇、鮮採香菇、進口山藥、進口洋蔥、進口白蘿蔔等，除全聯超市外，家樂福今也推出優惠檔期，即起到5月21日止。

全聯表示，5月8至12日共計5天，配合北市府市場處進行「蔬菜平價措施」，由北農供應雙北227間門市，推8款蔬菜限時優惠。

8款蔬菜國產及進口都有，國產包括履歷紅蘿蔔原價32元、特價22元；馬鈴薯原價45元、特價39元；嚴選茭白筍原價98元、特價89元；A級杏鮑菇原價72元、特價58元；鮮採香菇原價36元、特價32元。

進口蔬菜分別是日本山藥原價198元、特價165元；洋蔥原價45元、特價39元；白蘿蔔原價38元、特價33元。

除了全聯，家樂福也推出省荷包優惠檔期，今起至5月21日蔬果、生鮮肉品特價，冰鮮鮭魚輪切每100公克／包，特價22元；安心雞里雞肉300公克／盒，特價95元；履歷冷凍白蝦250公克／盒，特價125元；履歷香菇150公克／盒，特價45元；透抽100公克，特價40元；挪威冷凍魚一夜干每280～320公克，特價79元；履歷青江菜250公克／包，特價22元；履歷去殼玉米筍每120公克／盒，特價33元。