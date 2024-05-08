新北市淡水5日驚傳兇殺命案，一名李姓男子當天晚間與陳姓前僱主前往裝潢行談判工程款，雙方爆發口角持刀互砍，李男當場遭刺10多刀送醫不治。警方循線調查，竟發現真兇是陳男的17歲兒子「蟲蟲」，陳男見兒子鑄下大錯，現場拜託其餘目擊員工封口，挺身為兒子頂罪。雖然最後諭令5萬交保，卻因覓保無處，遭到收押。

據了解，李男過去幾年在陳男經營的裝潢公司一起工作，二人相識已久，但陳男懷疑李男多次未將收取的工程款上繳，甚至「暗槓」部分款項，累積金額約10萬餘元，為此相約5日晚間11時相約在淡水的辦公室進行談判，當時陳男女友、17歲兒子及其他3名員工同時在場。

不過李、陳兩人談話僅短短15分鐘，即起口角衝突，而陳男的17歲兒子「蟲蟲」則從袋子裡掏出預藏的開山刀一頓猛刺，李當下雖也拿出摺疊刀與其對峙，卻疑因擋著張姓員工的去路，竟遭對方拿煙灰缸狠砸頭部。推擠過程裡，李男的胸部、肩部及身上多處遭到刺傷，當場失去生命跡象，倒在血泊。

命案現場。（圖 / 劉詠韻翻攝）

事發當下，陳男等在場3名人員趕緊撥打119求救，而陳男也蹲下抱著渾身是血的李男，同時叫員工拿來毛巾幫忙擦拭，並不斷喊著李男的名字，再三提醒「要他保持清醒別睡著」。救護獲報到達後，第一時間將李男送往醫院搶救，但仍傷重不治，警方趕抵命案現場，陳男隨即坦承「人是我殺的」，至於真兇、陳男的兒子「蟲蟲」則滿臉不在意，站在一旁假意配合調查，並將陳男及在場其他3人帶回調查釐清。

警詢時，陳男坦言很後悔因為一時衝動而殺人，不過警方偵辦本案時，查獲死者身上除了10多處刀傷，渾身遍佈瘀青，反觀陳姓老闆身上卻無傷勢，若僅兩人相互鬥毆，受傷情況不應如此懸殊，因此懷疑動手的不只1人。另外，陳男偵訊期間態度配合，毫不推諉直接就承認犯行，更令偵辦警方起疑；6日除將陳嫌依殺人罪嫌移送外，一併將在場的陳嫌兒子及員工以證人身分帶往地檢署複訊。

檢方複訓時，一名員工供稱真正兇手是陳姓老闆的兒子「蟲蟲」，陳男也在檢察官的追問下，痛哭直言是不忍看著17歲的兒子年紀輕輕就背負殺人罪，因此與該員工商議替子代過，決定一人扛下所有責任。

警方昨天傍晚將17歲陳姓少年移送少年法庭，而法官訊後認為少年非行重大，殺人手段兇殘，甚至事發後由父親出頭頂罪，難認有悔過之意，依其非行情節與犯後態度，應予收容。

由於死者家屬對李男死因存有疑慮，檢警今（8）日將會同法醫進行相驗，進一步釐清李男死因。