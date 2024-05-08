據法國廣播電台報導，美國國務卿布林肯表示，當今的科技革新是美國與地緣政治對手競爭的核心，對美國的安全構成了真正的考驗，而美國國務院推動「國際網路空間與數位策略 」（International Cyberspace and Digital Strategy），將「數位團結」（Digital solidarity）視為發展數位科技、關鍵基礎科技政策的「北極星」。

報導稱，布林肯7日出席在加州舊金山舉行的美國資訊安全大會（RSA Conference），以「科技與美國外交政策的轉變」為題發表演說，介紹拜登政府在科技發展及外交政策上的新項目。他表示，美國致力於「數位團結」，而不是「數位主權」，願意幫助及指導其他國家建立科技能力。布林肯表示，該策略的目標之一是提升美國在全球應對網路威脅，和加強監管人工智慧等先進技術方面的作用。

他提到，新興基礎技術可以且應該被用來推動發展和繁榮，以促進對人權的尊重，解決共同的全球挑戰。雖然沒有直接點名中國，但布林肯說：「有些美國的戰略競爭對手，正在利用數位科技和基因數據收集來監視他們的人民、壓制人權，將關鍵供應鏈中的主導地位武器化來脅迫其他國家 政府，也利用基於人工智慧的科技來破壞民主。」

他表示，根據「數位團結」的原則，美國正與有相同願景的國家、企業合作，不只是美國企業，並將不可信賴的供應商排除在外。布林肯以海底電纜為例，指美國與澳洲、日本、紐西蘭和台灣合作興建太平洋地區海底電纜，連接分散在太平洋的島國。

此外布林肯也說，當涉及到與軍事能力和侵犯人權行為有明顯聯繫的技術時，必須放慢競爭對手的努力，美國不能容忍自身開發的技術被用來對付以自己或盟友，或是幫助提高戰略競爭對手的軍事能力。