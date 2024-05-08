台大女博士生「Y生」去年指控，台大宿舍一名已婚女舍監持續騷擾她，雖然女舍監指稱台大性平會已確認她性侵、性騷擾，不過，台北地檢署調查後，不採信女舍監說法，已依跟騷法、強制罪起訴女舍監。

女博士生去年爆料，台大宿舍一名已婚女舍監遭女博士生Y生指控，從前年6月開始不斷騷擾她，時常要求報備行蹤，甚至持萬能鑰匙闖入Y生房內，偷拍她睡覺。前年10月，女舍監服用藥物後情緒不穩，還試圖強闖房內要求跟Y生見面，事後Y生報案，警方也核發跟騷法告誡書，但Y生認為校方處理態度消極，讓她無法接受，向北檢提告。

當時女舍監曾透過律師發表聲明，強調Y生所言均非事實，台大性平會已確認她沒有性侵、性騷擾，並稱Y生已向北檢提告，就請檢方查明還她清白。

據了解，林姓女舍監年約40歲，已婚，從2022年6、7月開始，與Y生有密切聯繫、互動，Y指控女舍監會傳訊詢問Y人在那裡，若是Y的室友不在，就詢問可否到Y生房間，或是約Y生去與舍監同床共眠，有時會趁著Y睡覺時，偷摸背部，甚至偷親。

甚至女舍監會詢問室友，請示有幫忙拍下Y正在房間的照片回傳，或是傳些情歌歌詞給Y，詢問為什麼不理人。

Y2022年9月間把女舍監的通訊軟體帳號封鎖，女舍監直接送玫瑰畫和卡片到Y的房間門口，10月間，女舍監拿備用鑰匙，企圖打開房門闖入找Y。Y緊急用簡訊向教授求救，教授通知駐衛警前往協助。

檢方調查時，雖然女舍監否認犯行，但檢方認為女舍監2022年9月後的種種行逕，已經涉犯跟騷、強制等罪，依法提起公訴。

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