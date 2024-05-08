網傳「用氣泡水煮飯會更好吃」，不少網友實測發現是真的，全聯官網也曾分享「煮飯秘訣」，用氣泡水煮飯，成品會粒粒分明，因為氣泡水的氣泡會讓每粒米都站著，受熱更均勻。不過也有網友認為，用氣泡水煮飯成本太高，想煮出Q彈米飯，其實在水裡面加幾顆冰塊就可以。

一名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文表示，網傳「用氣泡水煮飯會更好吃」，逛全聯剛好看到氣泡水，隨便買了一瓶回家試試看，以氣泡水和米1:1的比例煮飯，最後的成品粒粒分明，米飯Q彈。

貼文引起網友討論，「我老公也說明顯變好吃，很Q很驚人」、「我有試過，還問老公今天的米吃起來有沒有不一樣，他說粒粒分明，很好吃」。另也有網友分享氣泡水的妙用，拿來做玉子燒，口感會更軟爛；做鬆餅則會更蓬鬆。

不過也有網友分享，每次煮飯都用氣泡水成本有點高，直接在煮飯水裡面加入幾顆冰塊，煮出來的米飯也會粒粒分明，很有口感。

全聯曾在官網分享「煮出Q彈米飯」的秘訣，用無糖氣泡水取代一般的水煮飯，米飯會粒粒分明，又有光澤，這是因為氣泡水的主要成分「二氧化碳」會產生氣泡，讓每粒米都呈現站立狀態，因此可均勻受熱，所以煮出來的飯會比較蓬鬆有光澤。