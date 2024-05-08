總統蔡英文即將在520正式卸任，如今傳出可能會特赦涉貪的前總統陳水扁，引發議論。對此，有評論認為，若蔡英文在剩下幾天任期內特赦阿扁，將造成極大政治效應，且若阿扁被特赦，在沒有司法限制與束縛情況下，絕對會對準總統賴清德的執政產生影響。

《鏡週刊》昨（7）日引述知情人士的說法，稱總統府幕僚研議針對陳水扁已判有罪確定的龍潭等4大弊案，由總統蔡英文根據《憲法》第40條賦予總統的職權，對陳水扁行使特赦，再根據《赦免法》第3條對受罪、刑宣告之人，給予免除其刑的執行。

據港媒《中評社》今評論指出，特赦扁的議題看來確實在進行中，拋出訊息恐一方面是測試民眾接受度，另一方面也要賴清德背書。該評論強調，若時間上來不及，賴清德上台仍可按照這個方式特赦扁，等於是由蔡英文與賴清德共同承擔特赦扁的社會壓力。

不過該評論也提到，擔任民進黨主席的賴清德去年提出黨務改革，下令黨籍立委力挺三讀通過《公職人員選舉罷免法》部份條文修正案，其中一項為犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者終身不得參選。然而，該條文讓陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中無法再參與公職人員選舉。

該評論就上述事件分析，認為蔡若在卸任前特赦扁，政治效應會非常大，後續造成的輿論更恐讓賴上任初期的施政失去焦點，且當陳水扁遭特赦後，沒有司法限制與束縛，以扁的政治動作，絕對會對賴清德執政產生影響。