16歲陳姓少年不滿17歲洪姓少年拖欠4萬7千元達4個月之久，昨（7）日深夜夥同5名友人強押走洪，控制行動約4小時，並打電話給洪母討債，洪母聽聞立刻向警方報案。警方至交款現場埋伏，當場查獲陳姓少年等4人，另2名嫌犯則逃離，警詢後將依法送辦。

警方指出，44歲洪母今（8）日凌晨2時至新店警分局安和派出所報案，稱接到兒子電話告知遭人帶走，要求交付現金4萬7千元，如不交付則無法離開。

警方與洪母至新店區安和路三段100號約定的地點埋伏守候，凌晨2時40分，見到被害人洪姓少年遭6名不明人士包圍，警方見時機成熟，立即上前逮人。

警方當場逮捕陳姓少年、林姓少年及18歲吳姓男子，於現場附近搜索，在新店區新和街60號前查獲共犯20歲黃姓女子，另2名嫌犯在逃查緝中。

警方調查，洪姓少年與陳姓少年過去同住在一起，洪平常吃吃喝喝，積欠陳4萬7千元，洪故意拖欠達4個月，導致陳心生怨恨，所以找來5名友人強迫洪簽下借據，並恐嚇如他的父母無法還款，將對洪不利，陳姓少年等人透過被害人手機聯繫上洪母。

警詢後，全案將依妨害自由、恐嚇取財、恐嚇等罪嫌移送台北地檢、台北少年法院偵辦。