大陸第三艘航母「福建艦」目前正在進行海試，相關動態備受各界關注。而在近日，央視軍事頻道曝光了大陸海軍30多年前的「891工程」航母模型，可看到該艦捨棄蘇聯式的滑跳甲板設計，外型相當現代化，艦載機為殲-10。

央視軍事頻道6日播出福建艦系列報導，其中曝光了891工程的模型。央視記者說明，891工程採用斜角甲板設計、蒸汽動力，配備蒸氣彈射器、菲涅爾光學助降系統、升降機，艦上飛機由殲-10改進的艦載戰鬥機、運-7改裝的艦載預警機，以及直-8、直-9改進的艦載直升機組成；艦載武裝方面，891工程配備當時仍在研發的857火炮綜合體、海紅旗-7艦對空飛彈。但最終，此艦沒有轉變為裝備立項。

891工程課題組成員沈長雲接受央視訪問表示，當時受外部環境因素影響，沒什麼資料可參考，團隊透過收集各種航母相關資料，如操作條例、有關報導等，「我們都拿來看」，最終形成符合大陸國情的設計方案。

另外，臉書軍事粉專「台海軍情員」昨（7）日也針對曝光的891工程模型發文分析，提到891工程於1989年1月啟動，此計畫比照1968年服役的美軍甘迺迪號，設計向外伸出的煙囪，裝備2具蒸汽彈射器，排水量50000噸，總體設計堪稱放大版的澳軍退役後賣給大陸的墨爾本號航母，性能則與法軍戴高樂號航母相當。