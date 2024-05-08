英特爾在執行長季辛格（Pat Gelsinger）帶領下，積極發展晶圓代工業務，甚至多次喊出超車台積電的目標。然而從數據上來看，晶圓代工業務虧損卻持續擴大，去年虧損高達70億美元比前一年的52億美元更慘，話題引起PTT網友們熱烈討論，許多人點出英特爾的困境。

英特爾最新一季財報不如預期，股價重挫超過8%，今年以來已經下殺逾35%，再度陷入30美元的價格保衛戰，周二收在30.68美元的低點。英特爾今年第一季晶圓代工產業虧損25億美元，初估至少要到2030年才能打平，去年虧損70億美元也比前一年的52億美元虧損更糟糕。

即使季辛格砸下25萬美元（約新台幣811萬）買進公司股票，仍無助提升市場對英特爾的信心，此事引起PTT網友們熱議，許多人笑稱以季辛格的薪酬來看，25萬美元只是小數目，「8100股力挺，跟女韭神2000股TSM一樣」、「新聞上寫intel CEO薪水有16M，這根本小零頭」、「拿一億多美金薪水，買25萬美金股票。」

此外，有網友點出英特爾發展晶圓代工的困境，製程技術上無法領先，產品無法做出區隔性是最大主因，許多人認為英特爾應該專心在晶片設計領域就好，「美國人要做製造太難了，乖乖搞設計，苦差事給亞洲」、「好好專心在設計，製造全裁了交給GG，這樣才有起死回升的可能」、「牙膏廠還是專心研發cpu吧，製造這種事交給台灣。」