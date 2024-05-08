台南安平區新南國小前常有一位身形瘦小8旬阿嬤，推著堆滿比人還高、宛如小山的回收物，遊走在大馬路上，但阿嬤疑重聽又逆向，造成往來人車要閃避，被形容是「移動神主牌」，有民眾忍不住在臉書求救，指多次打1999、報警都沒用，「難道真的在孩童面前出事，政府相關單位才有辦法處理嗎？」

台南市警四分局交通組長郭榮木表示，針對這名回收阿嬤的行為，其實轄區員警曾多次勸導，但阿嬤耳朵聽力不好，其實旁人的勸說都聽不太清楚，叫喚她也沒反應，過去已有多次勸導紀錄。

阿嬤推著比自己還高的回收車，穿梭在大馬路車陣。（摘自爆料公社／曹婷婷台南傳真）

有民眾在臉書「爆料公社」發文，PO出阿嬤逆向在怡平路行走畫面，只見當時機車、汽車都忙著閃避阿嬤，直呼危險，「懇請各路大神幫忙，打過1999兩次皆草草結案，致電社會局轉社福部也無法處理，親自跑警察局也不見效果，反應了兩位立委亦同。」

這位民眾無奈說，馬路對面就是新南國小，難道有一天真的在孩童面前出事政府相關單位才有辦法處理嗎？「請大家幫忙想辦法還可以反應給誰？幫幫這位老人及孩童們，拜託了！」

警方指出，由於阿嬤行為已違反道路交通管理處罰條例第 78 條第1項第2款，行人在道路上不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未畫設人行道道路不靠邊通行，可處罰新臺幣500罰鍰，將加強勸導取締，以維護行為人及其他用路人交通安全。