男團Energy睽違22年再度合體，掀起許多粉絲的回憶殺，5日在台北信義香堤大道舉辦唯一限定簽唱會，更吸引超過5000名歌迷前來朝聖。如今這股熱潮也在論壇上掀起討論，其中有網友發現成員坤達的外貌對比21年前「越老越帥」，更指出坤達與韓星金秀賢根本就是「同款人」。
一名網友7日在Dcard以「Energy 的坤達和金秀賢怎麼都活越老越帥」為題發文表示，因為近期Energy復出讓他發現「請問坤達是什麼時空旅人嗎？這幾年覺得他真的是活越老越帥的模範代表」接著便曬出坤達21年前的舊照，包括他多年前演出《終極三國》、《姊妹們追吧》時的劇照及Energy的團照，讓他忍不住驚呼「這男人真的是逆生長...太強了」而他也提到，近期因《淚之女王》再度翻紅的金秀賢同樣也是「逆生長」。
文章曝光後，立即掀起一陣熱議，許多人都紛紛表示認同，甚至直言「以前坤達我真的Get不到，但現在覺得坤達好帥」、「小時候看終極三國不覺得坤達帥，現在看發現是帥哥欸」、「我也覺得坤達有年紀了比較帥，以前沒有覺得，變達哥之後帥爆」。此外，其他網友也點名林志穎、玄彬、李棟旭、郭品超等人，同樣也是逆齡代表。
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