刑事局警政監林明佐，涉嫌在台中市刑大任職大隊長期間，與知名博弈集團往來密切，還疑似中了美人計，與曾任記者的集團徐姓女子交往，並在台中租屋，去年檢廉發現林將偵查內容洩密給徐女，讓博弈集團做好防範，減少9億多元損失，檢廉傳喚徐女到案後，諭知300萬元交保，再前往刑事局林辦公室及住家搜索，除了在林住所查出近百萬現金，還查出高達2000萬元金流，檢方認林明佐涉犯《組織犯罪防制條例》等6罪，3日向法官聲請羈押禁見獲准。

知情人士指出，去年8、9月分，台中市刑大2個隊支援南部警方，偵辦知名博弈集團，原本搜索30個據點，事前掌握將有超過10億元不法鉅款，林明佐疑似通風報信，讓集團緊急將22個據點撤離，並搬移相關金流，最後僅查到8處據點，查扣7000多萬元現金，引發檢廉注意，展開追查。

檢廉展開跟監，發現林明佐與該博弈集團徐姓女子交往，並在台中市租屋，經掌握相關事證，傳訊徐女到案說明，認她涉賭博、洗錢等罪嫌，本月1日諭知300萬元交保，簡連根據徐女證詞，2日前往刑事局林明佐辦公室及住家執行搜索。

檢廉除了在林住處搜出近百萬現金，清查名下帳戶，甚至發現高達2000萬元以上不法金流，而林也對金流交代不清，檢方認其涉犯《組織犯罪防制條例》「公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪」等6罪，有逃亡、湮滅、偽造或勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法官3日下午裁定獲准，收押台中看守所。

檢方昨天（7日）又兵分14路搜索博弈集團，查扣相關現金、名表、名車等證物，並傳訊12人到案，鞏固該集團與林明佐互動關係甚至行賄證據。

據了解，現年52歲的林明佐，今年初離婚，前妻也是警官，而徐姓女子，曾任記者及電競協會理事長。不過知情人士指出，林明佐出身醫師家庭，家境優渥，名下帳戶出現千萬金流，對他來說並不足爲奇，若光靠金流來定他罪，恐將不易。