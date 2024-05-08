政大於本學年起成為教育部大專校院學生雙語化學習計畫「重點培育學校」，並於2月成立「英語教學資源中心」（以下簡稱EMI），主要業務為提供英文寫作諮詢、助理培訓及教師英語教學資源增能等。中心由前英國語文學系主任、教授鍾曉芳擔任中心主任，透過對於英語教學的豐富經驗及知識，透過多面向、多管道的推動，全面提升學生的英語能力。

政大表示 ，自2月成立至今，EMI積極參與跨國交流活動，與馬來西亞、泰國及捷克三個研討會合作，並且均被列入協辦角色。跨國課程方面，中心也與American University商談合作事宜，將於5月底舉辦為期一星期的課程，由該校具備人工智慧專長的教授，分享如何將AI運用至EMI教學及學校行政。與此同時，也正與美國在台協會（AIT）申請AIT English Language Specialist Program，透過 AIT 媒合美國英語教學專業教師以提供本校教師教學增能培訓，期望能夠自海外引進更多英語教學資源，增強政大教學量能。

政大提到，除了推動跨國交流外，EMI預計最快於下學期開設「雙語跨領域微學程」，為對雙語教學感興趣但時間有限的學生，提供了解和訓練教學方式的機會。校內學生均能夠申請，課程將向所有校內學生開放，內容涵蓋雙語教學的基礎導論和雙語媒體教學等方面，結合理論與實踐，期望能為有志於雙語教育的學生，提供豐富的探索機會，並為該領域注入新的活力。

鍾曉芳說，為吸引學生注意，自中心成立後便積極創建臉書、IG等社群媒體帳號，「作為一個新創立的中心，如果真的要找到學生願意去看、去讀的東西，我們應該要想一些更新的方式，而社群媒體最容易接觸學生。」希望以更加年輕化的方式推廣中心資訊。

鍾曉芳分享社群媒體內容的持續優化和推廣，對中心運作帶來顯著成效的例子。她提到，3月底時舉辦「迷你故事短篇（Mini Saga） 寫作比賽」，鼓勵校內學生創作50字的英文短篇故事。由於是EMI初次舉辦活動，原先預估收件量大約百件左右，殊不知投稿作品如雪片般飛來，最後總共收到313件作品，遠超預期。

隨著運行漸上軌道，鍾曉芳也提及EMI未來的目標及願景，她以3位校內教師與泰國EMI教師來台交流為例，表示三位教師一開始都對活動十分陌生，但由於現場氣氛熱絡，鼓勵老師們分享及交流想法，也讓老師們彼此建立起非形式化的深刻連結。

鍾曉芳期望能夠透過潛移默化的沉浸方式，讓英語教學的種子灑進教學者心中，並透過時間洗鍊，漸漸使其成長茁壯。