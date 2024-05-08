準總統賴清德即將在520宣誓就職，國防部長顧立雄也將正式上任。國防部政戰人事也將會會進行一波異動，其中最受矚目的將是賴清德是否會在上任後晉任首位女將軍?其中呼聲最高的，就是現任陸軍司令部文宣組長朱蕙芳上校。若朱順利晉升，將是國軍第12位女將軍。

據了解，國防大學政戰主任余熙明少將已在5月1日退伍，先前軍事新聞處長孫立方也因健康問題萌生退意。加上現任政戰局副局長張維新也傳出規畫可能提前退役，因此少則會空出1位政戰少將缺，多則恐達3位，連帶牽動政戰少將晉升。

據了解，目前在晉升排名內最高兩位分別是陸軍司令部文宣心戰組長朱蕙芳上校、政戰局政綜處長張景泰上校。朱蕙芳是政戰83年班，張景泰則是84年班，按排序朱惠芳將是第一順位。

軍中人士說，朱蕙芳有「阿信性格」，長期以來都是對長官交付任務使命必達且相當低調，領導能力極強其，若要晉升相當「名符其實」，絕不會是因為女性身分。因此如果朱惠芳獲得拔擢，也將成為賴政府首位女將軍，也是國軍第12位女將軍。

由於朱、張兩人都是長期負責文宣心戰工作，也是軍方長期培養出的文宣大將，是未來國軍認知作戰中的要角。外傳張景泰也可望接任下一任軍事新聞處長，但目前布局，仍有待顧立雄上任後點頭。

日前傳出國防部政戰少將在6月1日將有異動，陸軍後勤指揮部政戰主任辜麗都少將接任國防大學政戰主任，馬祖防衛指揮部政戰主任龔瓊玉少將接任陸軍後勤部主任；陸軍文宣心戰組長朱蕙芳上校升任馬防部主任，並晉升少將。