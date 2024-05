●Natixis Investment Manager Solutions投資組合策略師Garrett Melson表示,在下周重要數據出爐前,市場會一直處於這種有點觀望的氣氛。他指的是5月14日公布的生產者價格指數(PPI)和5月15日公布的消費者物價指數(CPI)。市場對明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)最新發表的談話反應冷淡,Melson表示,現在市場對數據比對聯準會(Fed)說什麼更敏感。此外,他認為聯準會放棄其寬鬆立場的門檻極高。卡什卡里周二釋出偏向鷹派的訊息,他表示,由於通膨僵固及房市穩健,到今年結束前,聯準會可能需要維持利率不變,亦即他認為聯準會今年不應該降息。

●LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示,市場已經消化了聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)上周會後發表的談話,我期待能看到市場量增價揚,這可能是投資人在近期股市下跌後信心回籠的跡象。上周三聯準會宣布連續第6度維持其基金目標利率不變,仍介於5.25%~5.50%,其會議聲明雖表明通膨進展仍是未定數,但也強調下一步行動仍可能是降息。鮑爾在會後表示,聯準會「下一步行動不太可能是升息」。

●儘管有「5月賣股走人」(Sell in May And Go Away)這句股市名言,但Strategas技術面分析師Chris Verrone周二在給客戶的報告中指出,如果標普500指數在5月開局走高,就像今天一樣,從歷史上看,股市一直到7月會有高於平均的績效表現。隨著美股持續從4月底的超賣中反彈,並收復了一些重要技術關卡,如標普500指數站回50日移動均線,我們將正面看待這個進入夏季前的盤勢。其他的利多因素還包括信貸利差收窄、VIX波動率指數回到股市修正前的水準、銀行股指數站上3月底以來新高,以及非必需消費品類股表現優於必需消費品類股。