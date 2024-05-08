43歲女星張柏芝2011年與謝霆鋒離婚，2018年閃電宣布生下第三胎兒子，但孩子的爸是誰，張柏芝始終未曾透露。2021年她參加《乘風破浪的姐姐2》復出成功，但之後長達半年沒公開露面，四個月以來沒有更新小紅書等社群網站，被外界懷疑神隱是不是為了養胎。對此，港媒報導，上月底有粉絲在停車場捕獲野生張柏芝，還拍下影片。

微博網友「cecilinda」上月28日上傳了一段偶遇張柏芝的影片，可見她妝髮完整，穿著黑色上衣、緊身牛仔褲準備去工作。網友變魔術討她歡心，她驚訝的張大雙眼，還求問魔術的秘訣，相當親民。網友留言說：「想她半年了」、「姐姐好美」、「終於現身了？」。影片中，她邊走邊看粉絲變魔術，表情相當可愛，但細看其身材和平坦小腹，似乎並沒有懷孕跡象。

張柏芝上月底疑似現身，被網友拍下身影。（圖／翻攝自微博）

事實上，張柏芝與前夫謝霆鋒育有二子，2015年她上《天天向上》節目，笑說受夠了家中都是小男孩的玩具，下一胎想生個女兒。沒想到2018年閃電生了第三胎，還是兒子。2021年她上節目《讓生活好看》，被吳宣儀問想不想要個女兒，她大方承認還是有這個夢想，直言：「因為她（女兒）如果小孩生了，然後就會給我帶，兒子的話通常他們老婆會自己搞定」。

至於有沒有可能拚第四胎？張柏芝說：「不會為了生女兒，因為我覺得再生都還是兒子，我會發脾氣的，我會瘋的，順其自然可以，但不是為了女兒而要（第四胎）」。