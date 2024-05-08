肺癌是國人最好發的癌症，而長期吸入細懸浮微粒PM2.5是危險因子，營養師張益堯表示，當空氣品質不良時，除外出佩戴口罩、室內使用空氣清淨機，也可多攝取富含多醣體、Omega3脂肪酸、β胡蘿蔔素、槲皮素、蘿蔔硫素保養肺臟的食物，例如山藥、鮭魚、苜蓿芽、洋蔥與紅蘿蔔等，抵抗空污的危害。

張益堯在臉書粉專PO文指出，戶外各種空氣污染物塵埃、花粉、過敏原、汽機車與工廠的排放廢氣，室內環境中的廚房油煙、燒香及香菸、清潔劑、油漆粉刷、裝潢家具中的甲醛等有機化合物，這些污染統稱為細懸浮微粒PM2.5。

張益堯指，PM2.5粒徑比細菌還要小，可深入肺泡，並可抵達細支氣管壁，干擾肺內的氣體交換，若長期暴露於懸浮微粒，可引發心血管疾病、肺氣腫、肺癌、肝癌、血液疾病等危害，而敏感性族群會受到更大的健康危害。

張益堯指，空氣品質不良時，外出戴防護口罩是最基本，若在室內空間，則建議使用空氣清淨機，也可以降低呼吸道不適，飲食的部分，則可多攝取下列5種保養肺臟食材，從內而外的抵抗空氣污染的危害。

■多醣體：多醣體除了有助於提升免疫機能，還有潤滑呼吸器官的作用，對於氣管、肺臟的保健都有正面效益，富含食物有山藥、香菇、白木耳等。

■Omega3脂肪酸：Omega-3脂肪酸能幫助降低空氣污染對身體造成的氧化壓力，同時減少促發炎細胞激素的發炎反應，富含食物有深海魚鮭魚、鯖魚、秋刀魚與亞麻仁籽油。

■β胡蘿蔔素：β胡蘿蔔素進入人體後，會轉換成維生素A，而維生素A能維持上皮組織的正常代謝，保持呼吸道細胞膜完整性，增加上呼吸道的抵抗力，並舒緩支氣管炎和氣喘症狀，富含食物有紅蘿蔔、南瓜、芒果。

■槲皮素：槲皮素的抗氧化能力比維生素C還高，特別能夠幫助清除空氣汙染產生的自由基，富含食物有洋蔥、蘋果皮、莓果類。

■蘿蔔硫素：存在於芽菜類中的蘿蔔硫素可以加強肝臟解毒酵素，例如P450的活性，有助提升代謝力、幫助身體排出汙染物，遠離癌症風險，富含食物有青花菜苗、苜蓿芽。