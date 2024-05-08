民眾黨立委黃國昌日前稱，新北很多市政都卡在內政部，包含蘆洲南北側專案通盤檢討審查，阻礙蘆洲的發展。對此，內政部長林右昌今強調，黃國昌說法與事實相反，他對蘆南蘆北不是這麼了解，才會引起在地這麼大反彈，事實上，中央地方同一條陣線，都會全力支持。

林右昌說，立委林淑芬認真問政，對市政議題都非常深入，她去年就曾經為這案拜訪過自己，提出意見跟建議也提醒中央要注意的地方。

林右昌指出，蘆北、蘆南案涉及新北果菜市場遷移，當初蘆北、蘆南都市計畫程序中要進行公開展覽，但公展時那塊用地是規劃為公園跟綠地，新北市府後來才說要把果菜市場遷移過來，中央建議新北市府補辦公展，但新北市府沒有，就把案子送到內政部來，蘆洲還有很多陳情意見，當然會影響審查進度，這是程序的部分。

林右昌強調，新北市府應該補辦公展，讓地方了解果菜市場遷移過來的交通配套、評估，也搜集地方意見充分說明跟溝通，對相關案件審議會有所助益。

林右昌提到，另外一塊是原本三重果菜市場基地，這跟蘆南、蘆北不一樣，這地方要採取更新方式，實施者是私人企業、也就是利百代公司提出來的，要把5公頃多的市場用地變為商業區，內政部106年已經審議都市計畫，但因為涉及相關回饋，大會也決議，新北市府應該跟開發實施者簽協議書、把相關內容放到計畫書圖裡，確保相關權益。