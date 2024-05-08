桃園4月停電35次，台電稱「沒有一戶重複」，桃園市議員凌濤回擊，台電政治解決辦「誓師大會」形同擲筊，更質疑，經濟部、台電無法在科學、管理上解決問題，只會搭政治舞台作秀，下一次停電區域形同擲筊，這絕對是台灣人民的悲哀。

凌濤在臉書發文，指近日桃園市長張善政及多位立法委員在我們的呼籲下，提出台電必須對桃園密集停電有所交代。然而，桃園4月停電35次，台電高層面對桃園頻繁停電問題，不是科學解決，竟然是用政治思考舉辦「誓師大會」。

凌濤又說，尷尬無比的是，昨早上誓師完，下午就分別在蘆竹與龍潭又發生兩起停電事故，造成一萬多戶居民無電可用。台電總經理王耀庭根本比政治人物還政治，是基層同仁的悲哀！

凌濤批評，台電回應更誇張，竟說「4至9月本就是高風險停電期」、「且沒有一戶是重複停電」，令人質疑難道輪流停電是安排好的政策？而對已受害停電的戶別來說，情何以堪，停電是活該？甚至有選民反應電話因此燒壞，台電要不要賠？而沒有重複停電被台電高層拿來當宣傳，丟不丟臉？

凌濤提到，台電的巡修員人力不足時有所聞，尤其中生代巡修員人力不足導致傳承問題、壓力更是巨大，現在基層連自己的原區域都快自顧不暇，還得跨區支援，且相當多都是外包商還得「配合高層演戲」，這是管理上的失能。

凌濤表示，經濟部、台電無法在科學、管理上解決問題，只會搭政治舞台作秀，下一次停電區域形同擲筊，這絕對是台灣人民的悲哀。