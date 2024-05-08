國民黨、民眾黨立委提案，將邀請準總統賴清德赴立法院國情報告，並採即問即答的方式進行，此提案也將在本周五院會當中提出討論，對於該項提案，新北市長侯友宜今（8）日被問及看法時表示，他尊重立法院的權限。

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