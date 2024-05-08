藍白委提案總統赴立院國情報告 侯：尊重 10:182024/05/08 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於國眾兩黨立委提案要求準總統賴清德赴立院國情報告，新北市長侯友宜表示尊重立法院的權限。（呂健豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨、民眾黨立委提案，將邀請準總統賴清德赴立法院國情報告，並採即問即答的方式進行，此提案也將在本周五院會當中提出討論，對於該項提案，新北市長侯友宜今（8）日被問及看法時表示，他尊重立法院的權限。 新北托嬰中心評鑑未達底標照拿甲等 民代批：有漏洞 蔡英文若赦扁 港媒提「將無法律束縛」示警賴：影響執政 侯友宜道安會報指示里長加以宣導 重視高齡駕駛安全 #新北市 #立法院 #國情報告 #賴清德 #侯友宜 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘆洲案引林淑芬槓黃國昌 侯友宜表態：開發勢在必行 13:092024/05/07 政治 賴清德國情報告 綠黨團指不宜「即問即答」：應朝野協商 15:512024/05/07 政治 立院三讀《國籍法》修正案 加強延攬優秀外國人才 18:252024/05/07 財經 林淑芬為蘆洲人轟黃國昌 林右昌：他不了解新北市政 10:232024/05/08 政治 影》謝龍介爆蔡英文想幫賴拆彈：聽說跟阿扁1事沒喬好 09:442024/05/08 政治 潘俊榮：企業對供電有焦慮 20年來核電已經大不相同 10:072024/05/08 財經 邀賴清德國情報告！國民黨團提案了： 詢答方式願朝野協商 11:572024/05/07 政治 童子賢提核二核三延役 侯友宜喊話中央：好好傾聽 13:002024/05/07 政治 國民黨封殺NCC委員提名名單！程序委員會表決又贏了 13:042024/05/07 政治 柯建銘壓力山大已hold不住？ 羅旺哲分析失言原因：恐讓民進黨受衝擊 14:542024/05/07 政治 林右昌喊里長加薪錢呢？議員爆「沒說財源」轟：空頭支票 17:272024/05/07 政治 三峽國光二期社宅年底完工 侯友宜視察強調結合生活機能 11:542024/05/07 生活 韓國瑜上任後「最精彩一戰」將至！黃揚明：綠委恐使1招 00:012024/05/08 政治 賴清德最快21日赴立院國情報告？周萬來「1舉動」藏玄機 16:002024/05/07 政治 徐巧芯爆料援烏恐涉圖利 外交部今到北檢告發洩密 10:252024/05/07 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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