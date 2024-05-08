進一步觀察各檔今年受益人增減情況，前五名新增人數分別為元大台灣價值高息(00940)、群益台灣精選高息(00919)、統一台灣高息動能(00939)、復華台灣科技優息(00929)、國泰永續高股息(00878)。不過，若扣除今年新成立ETF後觀察淨增減情況，00919群益台灣精選高息ETF的受益人數今年增加34.5萬人，人氣最旺。再就今年含息績效而言，00919上漲14.2%的績效最佳，00929上漲12.39%居次，00878上漲6.31%排名第三。

理財達人指出，00919即將在5月換股、6月配息，其選股策略中的「精準高息」是指選進來的成分股是根據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。00919目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕，五月會再精準佈局今年配息率最佳的30檔成分股，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，投資者可逢低分批佈局。

台灣3月景氣對策訊號綜合判斷分數為30分，較上月增加1分，燈號續呈綠燈。其中，受惠人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，加以領先及同時指標維持上升，顯示國內景氣持續回溫。展望後市，隨著全球商品貿易復甦，以及高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速擴充，將有助延續出口成長態勢；投資方面，廠商對景氣展望逐漸好轉，有助帶動投資信心。