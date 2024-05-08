周三香港恆生綜合指數晨升85點或0.5%，為18562點。國企股(H股)升0.5%。科技指數漲0.7%點。

昨日拖累大盤最多的網路科技股，今晨多數上揚。騰訊高開0.2%，現升1.3%；京東高開0.6%，現升1.8%；美團也漲1.8%。昨日跌最多的網易，低開0.5%，現漲0.5%。

汽車股處於跌勢，小鵬汽車跌2.8%，理想跌2.2%，吉利挫1.3%，比亞迪跌0.8%。

匯豐今日啟動股票回購，目前升0.8%。