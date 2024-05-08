台灣、紐西蘭於4月9日簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，台南關廟鳳梨搶得首銷頭香，8日將250箱農藥0檢出的優質鳳梨運往桃園機場空運，預計10日抵達紐西蘭，以高品質取勝，搶攻當地中高價位市場。
台南市長黃偉哲今日專程前往外銷包裝廠，視察這批鳳梨的包裝過程，確保每一箱鳳梨都符合嚴格的檢疫標準，能在紐西蘭完整呈現台南關廟鳳梨最佳的口感風味，達成搶灘紐西蘭任務，拓展當地市場。
黃偉哲表示，這批優質台南鳳梨由青農林豐偉種植管理，4月29日取樣檢驗，農藥0檢出，符合紐西蘭檢疫標準。首批銷紐西蘭的鳳梨共250箱約1.25公噸，由松記蔬果Song Kee Gardens Ltd以空運方式銷往旗下20家分店，希望能獲得紐西蘭消費者的熱烈迴響。
黃偉哲說，過去以台南鳳梨招待美國、日本、新加坡及菲律賓等國家外賓，吃過的都說讚，「一試成主顧」，他對台南鳳梨品質深具信心，在紐西面對東南亞熱帶水果的競爭，台灣的策略是以品質取勝，搶攻中高價位市場。
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