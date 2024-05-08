美國賓州匹茲堡郊外一座教堂最近遭一名男子持槍闖入，他對牧師開槍時，竟意外卡彈，並被其他人制伏。牧師因此逃過一劫，但他並未究責，而是告訴對方：「聽著，我沒有生你的氣，我想讓你知道我愛你。」這段驚險的影片稍後曝光。
據CNN報導，牧師葛倫（Glenn Germany）在講台上佈道時，突然有名黑衣男子上前對他舉槍，但在扣下板機之際，竟然卡彈，趁這個空隙，牧師趕緊躲到講台後，同時間男子就被旁人撲倒制伏，而教堂的直播影片記錄了這驚險片段。
隨後牧師從講台探出頭來，衝去幫忙壓制男子，並問他為何要做這種事，「他告訴我，他的腦袋中有個聲音叫他去做」，然而，牧師沒有責備他，反倒說：「聽著，我沒有生你的氣，我想讓你知道我愛你。」那名槍手聽到這番話也道歉了。
警方抵達後進行調查，發現26歲的槍手伯納德·波萊特（Bernard Polite）的家中，有一具被槍殺的屍體，疑似是他56歲的親人德瑞克·波萊特（Derek Polite）。
而這位倖存下來的牧師，則將自己得以倖存歸功於「上帝之道」，這正巧是他差點被槍殺時所佈道的內容，「大多數人都說，這是個奇蹟，但我認為，這是神的道路。如果你走上帝希望你走的路，就會得到上帝的保護。」
文章來源：A pastor escaped death when a man pointed a gun to his face and pulled the trigger. Then he told the gunman he forgave him
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