●明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，由於通膨僵固及房市穩健，到今年結束前，聯準會可能需要維持利率不變，也就是不降息。卡什卡里在出席一場研討會時表示，最可能出現的情境，是聯準會維持基準利率一段較長的時間，直至確信通膨能回落到央行設定的2%目標。比較壞的結果可能是聯準會認為通膨率將一直保持在3%以上，因此需要進一步升息。但他也強調，升息的可能性比較小。

●根據美國石油協會（API）公布的報告，上周美國原油庫存增君50.9萬桶，市場原先預期減少140萬桶。汽油庫存增加146萬桶，餾分油庫存增加170萬桶。

●美國能源資訊局（EIA）下修今年全球原油需求成長預測，並上修原油產量預測。今年全球原油需求預測從每日增加95萬桶下修至每日增加92萬桶。今年原油產量預測從每日85萬桶上修至97萬桶。

●聯準會公布，3月消費者信貸增加63億美元，低於市場預期，並創下今年來新低。2月消費者貸款額上修至增加150億美元。3月份包括信用卡貸款在內的循環信貸增加1.52億美元，創下3年來最小增幅。包括學貸在內的非循環信貸增加61億美元，較前一月的增幅擴大。

●明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里放鷹，周二美元上漲，美元指數曾漲0.38%，報105.45。日圓再度承壓，盤中一度下挫0.54%，報154.75兌一美元。市場對澳洲央行升息的預期降溫，澳元一度跌0.57%，報0.6586美元。英國央行周四料將維持利率不變，英鎊跌0.46%，報1.2503美元。

●美元走高，給金價帶來壓力，但中東情勢不明，為金價帶來支撐，周二紐約期金小跌7美元或0.3%，收在每盎司2324.2美元。現貨金收跌0.43%，報2313.98美元。分析師表示，如果以色列地面部隊真的進攻拉法，金價可能上看2340美元。

●美國能源部回補戰略石油儲備，但OPEC+可能增產，周二紐約期油收跌0.13%，報每桶78.38美元，盤中一度跌1.19%，至每桶77.55美元，創下近兩個月新低。布蘭特期油收跌0.2%，報每桶83.16美元。