一名40歲的男網友分享，最近和一位快要40歲的國中歷史老師相親，初次見面女方就直接掏出資料夾，拿出好幾頁的「交往公約」，內容從生活習慣到性行為通通都有規範，其中一點為婚後性行為不能太多，且必須由女方主導，讓原PO看傻直呼「這樣還不如花錢包養年輕妹妹！」

一名男網友在網路論壇mobile01上分享，單身40年，今年開始相親，配對到一個快要40歲的國中歷史老師，兩人自我介紹完，對方就拿出一個資料夾，講解未來一起生活的「交往公約」，從價值觀、生活習慣到婚後性行為頻率都有規範。

男網友表示，女方要求他工作穩定，但要持續爭取升遷機會；也要他工作與生活平衡，每周至少排3天約會；女性朋友的資訊也要詳列出來；最扯的是連性行為都要約法三章，婚後女方會生小孩，但親密行為不能太多，且過程要由女方主導，讓原PO崩潰直呼「條件一堆，還不如花錢找包養妹！」

貼文引起網友討論，不少人嚇歪直呼，要求太多、太嚴格了，難怪快要40歲還單身，不過也有網友認為，年紀不小了，對自己了解透徹，把話講明白不浪費彼此時間，這樣其實滿好的，合則來、不合則去，原PO不喜歡，也沒必要發出來讓人公審。

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