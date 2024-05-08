一名60歲婦人近期突出現胃痛，經常睡到一半被痛醒而就醫，結果胃鏡一照，胃竟破了10多個洞，就像被散彈槍打到一樣。進一步探究原因發現，原來患者曾服用含布洛芬（Ibuprofen）的止痛藥，成分如國人遊日最愛買的止痛神藥，對胃非常傷，成為致病關鍵。

肝膽腸胃科醫師蕭敦仁在《醫師好辣》節目中表示，該名婦人先前並沒有胃痛的經驗，但近期卻常在睡覺時被痛醒。他指出，一般半夜被痛醒或空腹疼痛，腸胃科醫師都會認為不太對勁，很可能是胃潰瘍。結果胃鏡一照，竟驚見病人的胃像被散彈槍打到一樣，呈現多處凹陷白點，全部都是潰瘍，畫面相當驚悚。

蕭敦仁接著說，臨床上若看到患者的胃破1個洞，常是幽門桿菌所造成，然而，該婦人卻一次破了10多個洞，顯然是外力導致。於是蕭進一步詢問對方，最近是否有吃其它藥物，她才透露，前陣子背痛到骨科就診，結果檢查骨頭沒事，是肌肉拉傷，當下醫師就開立止痛藥給她服用，雖有另外搭配胃藥，但還是保不住胃。

蕭敦仁進一步解釋，胃壁上有很重要的黏液層在保護，以避免胃酸侵蝕，但當服用了止痛藥後，會使黏液層變薄，導致胃酸就直接吃下去，由於胃酸一次不會只侵蝕一個地方，從而造成多處破洞的情況。

藉此個案，蕭敦仁也提醒，很多人到日本旅遊都會到藥妝店購買止痛藥，其含布洛芬，屬於「非類固醇的消炎止痛藥」，成分就像上述個案所服用的藥物，非常傷胃，民眾最好不要再自行購買來服用。