台股8日早盤反應美科技股拉回，開盤一度跌落20,600點整數關卡，權王台積電（2330）下跌5元至795元，盤面強勢族群由散裝股整軍出航，新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）同步亮燈漲停，扮演盤面多頭指標。

關注美股表現，主要指數漲跌互見，Nasdaq指數下跌0.10％，主要受大型股和半導體股下跌拖累收跌，S＆P 500指數上漲0.13％，道瓊指數上漲0.08％。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁Kashkari周二表示，聯準會最有可能採取的情況是將利率保持在目前水準，直到通膨開始回落或看到勞動市場出現明顯的疲軟，才將展開降息，並不排除進一步升息的可能性。

法人分析，上周美國公布4 月就業成長放緩幅度超出預期，這幫助減輕Fed 在更長時間內讓利率維持在高檔的壓力，再加上美企財報表現意外樂觀，令近日美股連續上漲。台股7日再受激勵開高，盤中高點20,689點已漸逼近天價20,883點。

不過，近期強勢的金融與營建等非電股，反而出現獲利賣壓，加上部份科技權值股國巨、宏碁、聯電等漲不動，指數漲幅略收斂，量能還萎縮。即目前量能走平來看，本波量價結構尚未擺脫反彈波屬性。

操作建議上，觀察買盤湧入中小型股，可偏多布局。此外，若台股後要挑戰前高，則勢必需要權值股力挺，故目前可持續布局基本面强勁權值股，另4月營收公布期間也不乏有表現亮眼個股，亦可作為短線操作標的。