美女主播高毓璘被封為「主播界洪曉蕾」，4年前她與補教名師朱祺離婚，今(8日)《時報周刊CTWANT》直擊她與一名高帥西裝男互動親密。稍早她回應媒體大方認愛，但也表示害怕戀情見光死。至於要不要再婚？她求饒說除非哪天頭撞到再說。

主播高毓璘臉蛋甜美、身材火辣，今傳出有新戀情，男方是上櫃公司老闆。據《ETtoday新聞雲》報導，高毓璘大方認了兩人在約會階段，平時她會趁著帶小孩的空檔見面，目前還沒有一起出國過，她也直言：「離婚談戀愛沒什麼不好」。

主播高毓璘被拍跟新歡約會。（圖／時報周刊CTWANT攝影組）

至於是否考慮二婚，高毓璘說發現自己是需要自由的人，她想用自己的例子提倡「不婚不生」，但她也沒把話說死，表示哪天頭撞到才有可能再婚；目前兩人工作都忙，高毓璘常上晚班，明白婚姻不僅牽扯到兩個人，還有兩個家庭，因此更加慎重。

高毓璘表示除非哪天頭撞到就會再婚。（圖／翻攝自phoebex207 IG）

高毓璘先前發文談離婚，指出和前夫個性不合是造成兩人分開的主因，她感謝爸媽支持，也謝謝前夫願意面對現實，「感恩過去所有，未來成為彼此的家人」，未來會更加努力過她想過的生活，她也慶幸討論分開的過程中沒有出現任何戲劇化的劇情，兩人好聚好散，「我們都祝福對方，未來一定會過得更好」，「期待未來繼續走花路囉」。