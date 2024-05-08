LINE App有許多可愛的貼圖，一名女子昨（7）日打開LINE要傳貼圖給朋友，無意間發現「組合貼圖」新功能，可將兩個貼圖組合起來、調整想要的大小，再傳送給朋友，讓她超級驚喜直呼「太酷了」，LINE官方也在她的貼文下方留言「哎呀！新功能被妳先發現惹」，但該功能並非每個用戶都能使用，官方也沒有說明適用於哪個機型、版本等。

原PO於Threads上傳iPhone螢幕錄影短片，畫面中她開啟LINE聊天室畫面，長按貼圖，畫面中出現半透白色底的組合模式，將想要傳送的貼圖放在半透白底內，可將兩個貼圖組合起來。

原PO把兩個不一樣的貼圖放在一起、組合，調成想要的大小再送出，新功能讓她直呼「LINE也太酷了吧！」但該功能尚未開放給所有用戶使用，許多網友測試後未出現「組合模式」，也有部分人實測成功後表示很好玩。

LINE官方也在原PO的貼文下方留言「哎呀！新功能被妳先發現惹」，但官方並沒有解釋新功能適用於哪一款機型、版本等。