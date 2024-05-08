大陸黃金價格維持在高檔，但鑽石市場早已崩潰，市場規模暴殺將近3成，除了受到消費需求下滑所影響，最大關鍵在於價格更低的人工鑽石搶佔市場，河南洛陽甚至為了刺激觀光，大手筆向遊客贈送鑽石，最大的一顆達1克拉。

搜狐網報導，大陸黃金市場的規模高達5180億人民幣（約新台幣2.3兆）比去年同期成長26%，反觀鑽石市場則出現嚴重衰退，市場規模落在600億人民幣（約新台幣2695億）左右，比去年同期驟降27%。

鑽石價格之所以受到衝擊，人工鑽石的氾濫被視為最主要原因，最快只要一周至兩周時間就能透過技術將石墨轉化成人工鑽石，快速且大量的生產讓市場價格崩落，人工鑽石的價格也便宜約2成。

河南省洛陽市為了刺激觀光，一天之內送出100顆鑽石給中獎的幸運遊客，最大的一顆達1克拉。事實上，河南為全球人工鑽石重要產地，吃下高達8成的市佔率，全球每年培育約900萬克拉的人工鑽石，河南商丘市柘城就生產400萬克拉，規模相當可觀。

過去鑽石的價格靠著市場炒作與人為控制維持一定水準，如今快速貶值絲毫不讓市場感到意外，尤其是在經濟環境不如以往之際，昂貴奢侈品的消費需求也會受到影響。