網紅陳沂以大砲性格走紅，曾接受周刊王訪問，自爆「自己就是沒有同理心」。直率性格累積一票粉絲，但也同時在演藝圈樹立不少敵人，包括馮語婷、王思佳、羅志祥等人。不過最引起網友熱議的，莫過於她和綜藝天王吳宗憲多年來的恩怨。

陳沂曾數度槓上吳宗憲，2016年公開批評他「錄影遲到、不敬業」，卻反遭嗆說謊，兩個人因此結下樑子。當時陳沂為了避免業界好友遭到封殺，明知道去錄吳宗憲節目是場「鴻門宴」，依舊硬著頭皮前往；結果陳沂事後表示，本以為這是兩人和解的場合，卻被主持人吳宗憲和當天通告咖王思佳等人集體霸凌。

吳宗憲曾遭陳沂痛批「錄影遲到、不敬業」。（圖／中時資料照）

另外羅志祥，則是因為簽唱會曾祭出「3拍5抱」刺激買氣，被陳沂砲轟「根本就是用肉體來斂財，『亞洲空幹王』祥祥這種行徑跟賣淫小模有什麼兩樣」，慘遭經紀公司提告；由於涉及公然侮辱及惡意誹謗，一審判賠30萬且得登報道歉，後來雙方達成和解，陳沂改成在臉書連續7天跟羅志祥道歉，才讓事件就此落幕。

羅志祥簽唱會祭出3拍5抱，被陳沂砲轟「用肉體斂財」。（圖／中時資料照）

而藝人王思佳捲入假包風波後，曾開直播哭著強調包包是真的，相關證明則從鏡頭前一閃而過，被陳沂質疑若握有跟SALES對話，為何不拿出來自清，王思佳則強調「沒義務公開」，讓陳沂直接打臉：「覺得沒有義務，當初幹嘛送驗」，兩人數度隔空交火。

王思佳去年捲入假包風波。（圖／中時資料照）

到了今年2月，陳沂在路上遭酒醉男子毆打，導致臉部和耳朵受傷。她在臉書發文：「我不好，很害怕，我不是第一個，更不會是最後一個被暴力對待的受害者」，接著在立法院召開記者會時，聲淚俱下表示過去曾被她批評過的人，都可能是幕後主使者。不過該男子則辯稱是酒後失控，誤以為陳沂是「網婆」才施暴。

陳沂遭毆後於立法院召開記者會，一度難過到聲淚俱下。（圖／中時資料照）

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