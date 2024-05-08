首季適逢北美市場的種植及銷售旺季，正瀚因銷售產品組合及原料成本下降，拉升毛利率達87%，較去年同期再增2個百分點。雖然持續投入新產品研發，推升首季的研發費用年增25.97%，不過，營業利益仍較去年同期增加1200萬元，加計匯兌利益，首季稅後淨利4.19億元，創歷年單季新高，每股盈餘(EPS)為4.08元。

正瀚生技4月營收為2.06億元，較去年同期成長29.01％，前4月合併營收10.3億元，年增7.31％。

正瀚每年皆持續投入大量研發費用，並創造7成以上的毛利率。南投總部的研發團隊，不僅吸納大量農業碩博士人才，在研發能量及新品開發上，也一直有亮眼成果，去年推出的8項富(月太)產品，即為極具潛力並有競爭優勢的新品。此外，公司也投資建立無人機隊應用於觀測及提升施作效率，不斷精進各項農業技術，可望接續成為永續成長的強力動能。在此背景下，第一季獲利能力不但保持成長，未來營運表現可期。