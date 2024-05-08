嘉義縣太保市民生路96巷，昨天（7日）晚上9點多發生住宅火警，柯姓民眾一家7口僅父親和3個女兒幸運逃過一劫，媽媽和6歲、3歲兒子慘死，火災發生時，柯父數度要衝回火場搶救妻兒，導致身上大面積燒燙傷，目前插管住院，念小一的女兒透露，火災發生前，曾看到3歲弟弟拿著打火機，但因平房老舊又堆放大量雜物，火勢是否因此引起？有待火調人員鑑識、釐清。

昨晚這起磚造平房火災共造成3死、1傷，據小一女童向師長表示，昨晚爸爸和感冒的6歲弟弟在房間睡覺，媽媽在廚房洗碗，念小四和小二的姐姐到便利商點買東西不在家，晚上她曾看到3歲弟弟拿著打火機，不知過了多久，她發現冒出濃煙、火舌，嚇得叫醒爸爸，爸爸抱著她逃出屋外，之後爸爸一度要回去救媽媽和弟弟，結果因此受傷。

柯父姐姐受訪時說弟弟為救妻小而燒燙傷。（呂妍庭翻攝）

由於柯家堆放大量雜物，火勢蔓延迅速，柯母身處的廚房在房子最後方，逃生路線疑遭大火阻絕，被發現時已燒死在浴室，6歲男童則因已熟睡而慘遭火吻，至於3歲男童被救出時，身體同樣燒傷嚴重，由於平房右側房間燒到屋頂塌陷，疑似是起火點，8日上午消防局火調科及鑑識人員已到火場採證。

女童姑姑、柯父姐姐說，柯父因凌晨要到漁市場工作，所以一般很早就入睡，昨睡夢中聽到念小一女兒說失火了，他馬上用棉被包住身體，抱著女兒衝出家門，回頭還想回去救太太和兒子，但因火勢相當大，四處找地方要鑽進去，卻不得其門而入，導致自己身體多處燒傷，至於到便利店買東西的小二、小四女童回家看到房子失火，也驚嚇到不知所措。

柯父姐姐難過表示，目前火災發生情況不明，只知道弟弟昨雖然自己已燒傷、痛苦，仍不斷喊要救兒子、救太太，還是員警和旁人極力阻攔，他才坐上救護車送嘉義長庚醫院急救，目前嘉義長庚院方已預防性為柯父插管，後送燒燙傷中心，目前狀況穩定、持續觀察中。