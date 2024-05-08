記憶體族群近期「淡季不淡」，紛紛傳出佳音，海力士與美光提高記憶體報價，國內記憶體個股業績表現搶眼，十銓（4967）第一季EPS 4.1元，一季賺贏去年全年；廣穎（4973）4月營收3.59億元，年增4.13％，十銓和廣穎在周一、周二連拉兩根漲停板。專家認為，記憶體行情可以延續到年底。

法人指出，DDR 4價格從2022年初的3.65美元，下降到2023年第三季的1.45美元，接著回升到目前的2.25美元，相較於2022年的價格，仍有成長空間。在去庫存化的方向下，DDR 4有機會跟上DDR 5的上漲速度。

較高階的DDR 5 16GB產品，從2023年中旬開始上漲，每個月漲幅5％到10％，目前價格為5.31美元。業者認為，DDR 4的產線陸續被撤出，因此等待現貨消耗差不多時，價錢就會再往上提升。

專家指出，記憶體概念股上漲的主因，除了報價提高外，海力士、美光等大廠都往HBM和DDR 5移動，導致中階的DDR 3、DDR 4只有少數廠商生產，造成產品需求的缺口。

分析師認為，記憶體族群除了近期衝上多根漲停板的十銓和廣穎外，記憶體龍頭威剛、與記憶連動的驅動IC晶豪科，也都是值得關注的個股。

倫元投顧分析師陳學進指出，雖然記憶體是景氣循環股，但是今年有AI伺服器帶動HBM高頻寬記憶體的需求，甚至出現排擠效應，因此淡季不淡，旺季更旺。

陳學進表示，記憶體族群已經整理一段時間，以十銓來看，自去年11月整理到現在，已經震盪整理半年，第一季EPS 4.1元，賺贏去年整年，代表市場近期需求非常旺盛，積極回補庫存，即使價格較高也要買。但是十銓前一波的大量是4萬張，上漲過程如果成交量出現異常放大，接近5萬張還無法強勢鎖漲停，就會有震盪拉回的風險。

廣穎第一季EPS 1.41元，毛利率25.35％，業績表現帶動股價跳空漲停，連續拉出兩根漲停板。威剛4月營收38.47億元，年增80％，刺激股價連4日上漲，漲幅達14.5％。

陳學進建議，拉出多根漲停板的強勢股有特點，買不到或是買到後被套牢，因此操作時需謹慎，策略是低接不追高，留心多日漲停後可能有獲利回吐、賣壓出籠。