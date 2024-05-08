桃園市近2個月來已發生近45起停電事故，桃園市長張善政要求台電分析桃園供電狀況惡化的背後系統性原因，且桃園近期停電事故集中在「415限電危機」後，是否當時因為降壓供電，才影響老舊電纜線或變電設施運作。另張善政也呼籲，桃園市府能與台電共同指定專家學者組成專案小組，檢視台電在桃園近年的基礎建設品質與維護、補強的資料，強調「不要再讓桃園的供電情況惡化」。

桃園市長張善政8日在市政會議指出，依數據統計，桃園市4月發生停電事故35次，平均單次事故影響超過2000戶，這個月至今發生停電事故已近10次，平均單次影響超過4000戶，對比去年的數據，停電問題日趨嚴重已不是個人觀感問題，而是依照統計數據的證明。

張善政說，對於停電的原因，台電大多是以樹竹或外物觸碰及電纜不良等說法來解釋，但近兩個月桃園的停電頻率與影響規模大幅增加的現象，台電並沒有提供合理的解釋，在停電出現之初，明確表明是系統性的問題，而非個案。導致系統性問題的原因，則是錯誤能源政策造成台電惡化的財務。

張善政解釋，台電在供電基礎設施的品質、韌性都因為財務壓力而受到不利的影響，公司的財務狀況不佳，提供的服務品質必會受到負面影響，而停電事件集中在桃園，也已超過合理的機率範圍，張善政質疑在桃園市台電供電基礎設施的品質、韌性與維修機制，是否遠遠不及於其他主要城市。

張善政提到，台電總經理已召集鄰近縣市維修人力到桃園來誓師，在未來一個月內推動桃園各項供電改良工程，雖感謝台電願意投入額外資源來補強，但這僅是短期作法，若是基礎設施品質與維修制度有所欠缺，投入再多的人力也是事倍功半。

張善政直言，要求台電認真分析近兩個月桃園供電狀況惡化的趨勢背後系統性的原因為何，且外界認為桃園近期停電事故集中在「415限電危機」後，是否當時因為降壓供電，才影響老舊電纜線或變電設施運作。針對此事，台電應該要有合理的說明，也呼籲能與台電，共同指定專家學者組成專案小組，檢視台電在桃園近年的基礎建設品質與維護、補強的資料，找出真正的問題，避免讓桃園的供電情況惡化，也期許透過這個合作建議，恢復民眾對台電的信心。