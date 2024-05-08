為因應客戶需求及推動台墨貿易投資熱潮，花旗台灣與花旗墨西哥團隊日前於台北共同舉辦「企業客戶論壇—供應鏈重組下墨西哥市場與投資展望面面觀」。會中，花旗(台灣)銀行董事暨花旗集團台灣區總裁長安孚達（Aftab Ahmed）、花旗(台灣)銀行的企業金融處負責人汪曙倩等多位長官共同出席。墨西哥商務暨文化辦事處長Martin Torres也受邀參與論壇。

安孚達指出：「墨西哥已晉升為美國最大的貿易夥伴，對於以美國市場為目標的企業，墨西哥更具備成為這些企業建立近岸外包供應鏈的優勢，包括能達到縮短交貨期、降低運輸成本及即時庫存管理等目標。花旗在墨西哥擁有龐大的業務與網路，協助客戶滿足在墨西哥建立近岸外包供應鏈的需求。」

美國、墨西哥與加拿大的新版自由貿易協定USMCA自2020年生效後，墨西哥的低生產成本吸引更多廠商前往佈局。根據美國商務部資料，從2022至2023年，美國從墨西哥的進口額增加了近5%，達到4750億美元以上。相較之下，從中國的進口額下降了20%，跌至4270億美元。

花旗(台灣)銀行的企業金融處負責人汪曙倩指出，「Close to Home」逐漸成為供應鏈管理新趨勢，鄰近美國市場的墨西哥，在廠商兼顧風險與成本的考量下，脫穎而出。墨西哥商務暨文化辦事處長Martin Torres強調，墨西哥與台灣的經貿關係近年成長迅速，墨西哥位於通往北美、拉丁美洲甚至全球市場的重要樞紐，擁有汽車工業、製造業等產業聚落，及優質、廉價的勞工，對外資有相當大的吸引力，他希望台灣企業投資墨西哥，把墨西哥當成進入美國市場的重要前沿。