桃園市再傳校園霸凌事件，一名高中女學生在教室內遭女同學翻桌、甩巴掌、甚至持剪刀亂剪頭髮，霸凌影片曝光後，引發輿論撻伐。對此，校方表示，雙方家長已到場協助和了解，不過受害者家屬卻發聲打臉，指稱全家人都在國外，9日才會回國，「根本沒有人前去和解」。

根據影片畫面顯示，女學生在教室內被另一名女同學呼巴掌、持剪刀亂剪頭髮，施暴者還要求對方道歉，完全不顧對方尖叫反抗、哭喊求饒。

對此，桃園市政府教育局晚間表示，該高中兩名二年級女同學，因網路留言發生糾紛，導師發現後立即通知行政介入協處、關心和輔導，也已完成校安通報。

教育局表示，已責成該校依「校園防制霸凌準則」，啟動調查及後續輔導及管教措施，並持續宣導反霸凌的工作，以營造友善校園。

該校也發表聲明，表示事發當下全校正在操場辦理校慶活動，導師發現後，立即通知校方協處、關心和輔導，並且完成校安及社政通報；據了解，雙方原是好友，因網路言語造成糾紛，已通知雙方家長到場協助和了解。

根據《中天新聞網》報導，遭霸凌學生家長對於校方及教育局的說法卻頗有微詞，媽媽強調事發後雖有接到通知，但目前人在泰國，9日才會返台；而孩子爸爸直到現在都不知情，根本沒有人前去和解，打臉教育局「雙方家長到場，經溝通後已互相理解」的說法。

受害者姊姊也曬出對話截圖，表示目前全家三個除了小妹跟爸爸都在跟團在泰國玩，「現在爸爸人身體不舒服，也怕他知道後會太衝動做出一些失去理智的事，所以才跟小妹說先不要讓爸爸知道」。

姊姊心疼表示，「昨天下午在走行程的時候，收到影片才得知妹妹在學校被欺負霸凌的事，真的是按摩在哭、逛街也在哭、吃飯還在哭。發生這樣的事情卻沒辦法陪在她身邊。哭完有先問妹妹，她是不是做了什麼事，跟她了解狀況後更難過。不就還好剪刀沒有傷到其他地方，頭髮等於女生的第二張臉，那是她留了多久的頭髮被這樣亂剪。影片在網路上流傳，要她怎麼忘了這段可怕的一天，要她怎麼之後學校的生活」。

對此，桃園市議員黃瓊慧也發文，怒指「施暴者對女同學踹桌子、打巴掌、還持剪刀亂剪頭髮，行徑惡劣。教育局及校方為息事寧人，說雙方是好友，家長『也已達成和解』，但遭霸凌女學生家長卻表示，『我們不在台灣要怎麼和解？』」，要求教育局及校方出面回應。

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