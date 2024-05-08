F-35隱形戰機組裝

德國採購了35架F-35隱形戰機，原本計畫是要在歐洲組裝，不過柏林如今卻決定，要在美國德州沃斯堡（Fort Worth）的「最終組裝與檢查」（FACO）廠，而不是義大利北部的卡梅里（Cameri）打造機隊。

綜合《詹氏》（Janes）和《保加利亞軍事新聞》（Bulgarian Military）軍事新聞網7日報導，德國空軍意外決定，訂購的F-35機隊要完全在美國德州廠組裝，而不是在離本土更近的歐洲，說穿了就是義大利組裝。

而F-35製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）證實了這點，儘管德國戰機的最後組裝和檢驗會在美國，但洛馬保證，將整合由德、義、英等歐洲國家製造的零組件。

事實上，最初柏林對美製F-35並不感興趣，但卻因俄烏戰爭爆發，以致改變了看法。這促使德國聯邦議會認為，就攜帶核武來說，F-35是汰換老舊「龍捲風」（Tornado）戰機更好的選擇。

這些戰機原本預計2026年開始交付，但如今第1架最快可望2027年送抵德國。儘管時間表有所改變，但無論是洛馬，或是F-35聯合專案辦公室（F-35 JPO）都未詳細說明，為何德國傾向在美國，而不是在歐洲打造他們的的F-35A戰機。

而經常被忽視的，就是德國選擇將生產外包到中歐以外的潛在影響。這可能會意外增加成本。當然，目前沒有證據證明這點，但無法否認有這可能的潛在現實。要是考慮到供應鏈，這可能會提高德國 F-35 的價格，繼而增加國防開支。雖然F-35需要龐大的財政資源來維護和運作，但如果沒有本地生產，就會錯失為當地創造就業的機會。