準總統賴清德將於20日上任，最快24日會到立法院進行國情報告，《立法院議場規則》 第7條規定，「總統或國賓蒞臨本院發表演講時，設特別席」，該位子就在立法院長韓國瑜的左手邊。

賴清德24日若確定進行國情報告，《聯合報》指出，他會由正門進入立法院，接著穿過中庭至議場，簽名後直接到特別席入座。

而針對賴清德國情報告將採用的方式，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤強調，國民黨、民眾黨是邀請方，應合乎憲法規定，即問即答並不適宜。