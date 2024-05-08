韓國男團「JYJ」成員金在中將於下週六（18日）來台舉辦「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert <I’M TWENTY> in Taipei」，慶祝他的出道20周年，向來寵粉的他，除了拍攝問候影片，還與主辦特別為每一位購票入場的粉絲準備「台灣場限定貼心小禮包」，是此次巡迴演唱會中只有台灣觀眾才享有的福利。

金在中近年因YouTube節目《在朋友》大受歡迎，最近更因為邀請了日前回歸歌壇的女團IVE成員秋天（GAEUL）與李瑞（LEESEO）作客，得知自己和李瑞相差21歲時，忍不住自暴自棄地說「叫『大叔』也可以，叫『爺爺』也可以。」在聊到各自被經紀公司挖掘出道的經歷時，金在中表示自己在徵選時獲得了「最佳外貌」的評價，李瑞便爆笑大讚「臉蛋讚在中叔叔」，讓金在中開心地說：「這聽起來好像還不錯欸！」

金在中在問候影片中，一開始他就迫不及待跟粉絲們打招呼「大家好！BABIES~ 我是在中」接著也不忘再度提醒大家台灣演唱會的名稱、日期等資訊。他也忍不住對歌迷的想念之情「就像20週年一樣，想和我們BABIES見面，創造特別幸福的時間」，想跟大家慶祝這個重要的日子。最後，他再與粉絲們約定：「請大家多多來看，非常非常想念大家，快點見面吧！」還親自送上大心心，才跟歌迷揮手說「掰掰」，誠意十足。

「台灣場限定貼心小禮包」中包括金在中專屬肖像扇、紙巾和海報。另外，還金在中還為台灣場購票觀眾帶來擊掌問候、觀看彩排、簽名小卡、簽名海報、簽名拍立得，以及團體合照等豐富福利，只要在今（8日）23點59分前購買演唱會門票就享有加購資格，更多詳情請洽萬星國際娛樂文化官方FB和IG查詢。