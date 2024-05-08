高雄市左營區的哈囉市場，10年前曾發生一起人神共憤的姦殺案，退休陳姓女教師遭劉男持鐵鎚劫財並性侵殺害，歷經5審劉嫌均判死刑，法官卻表示「情節非罪重大之罪」、認有教化可能，更四審逆轉改判無期。對此，女師丈夫於庭外受訪時曾拿出一隻花色小背包，「這些年來，我不管去到哪裡都會帶著，除了幫妻子圓夢，也是案件裡唯一的重要證物。」

事實上，女師丈夫張介能自從妻子身亡以後，無論到何處皆都著這隻花布包，十年間風雨不改。張介能透露，他與妻子已攜手度過40年光陰，失去妻子後，雖然一度無法振作，但想到女兒因為當時沒有陪伴母親一起出門而深陷內疚，作為父親的他只能一力杠下，逼著自己從悲傷裡站起來。

根據《三立新聞網》報導，張介能的小兒子赴美留學，長子則穿梭台中、台北二地來返工作，而女兒是他和妻子唯一留在高雄的孩子。案發後，他決定將女兒送出國唸書，卻被許多親戚誤會女兒不夠體恤，獨留父親一人舔舐傷口；對此，張也坦言，「但親戚都不知道，其實是我把她趕出國的」。

由於劉嫌多年間不斷上訴，張介能一家身心飽受折磨，原一、二審，法官主張劉男無再教化可能，但最高法院以「沒釐清矯正教化可能」為由發回更審；更一審認為，劉男犯行有永久與世隔離必要、判其死刑，最高法院以「警方調查紀錄不明」為由再度發回更審。

更二審，仍維持判死，最高法院認為劉男「強劫行為」調查未盡，再度撤銷發回更審。更三審指出，劉男企圖奪取陳女汽車及身上2000元現金，強盜事實明確，行兇手法殘忍，檢察官求處死刑並無不當。

更四審則認為，針對搶奪2000元現金部分，僅有劉男單一自白，欠缺其他證據，僅能判斷為隨機、偶發性犯案，而非計畫性為之，不符合公政公約第6條第2項所定「情節最重大之罪」，改判無期徒刑。