有些人無論面對工作、生活還是情感，總是想將事情做到最好，但也經常為了別人而犧牲自己。《科技紫微網》分享4星座自我要求高，而且經常奉獻，容易累積過多壓力，造成身心俱疲，犧牲時間與青春，卻不懂得好好愛自己。

▎處女座

處女座凡事追求完美，總覺得自己不夠好，不斷從自我批評中尋求進步，看到別人需要幫助時，經常主動伸出援手，把最好的留給別人，以此獲得滿足，他們給自己太大壓力，長期處於自我否定的狀態，卻忘了回頭看自身的優點。

▎摩羯座

摩羯座表面看似溫和，私底下其實很努力，屬於典型工作狂，危機意識強烈，加上平時不喜歡麻煩別人，凡事都自己來，無形中產生許多壓力，又不懂得排解情緒，久而久之容易身心受損，建議稍微對自己好一點，生活會輕鬆許多。

▎天蠍座

天蠍座冷漠又深沉，面對感情很認真，但同時也最絕情，因為害怕失去，所以願意為愛傾盡所有，將最好的都留給心儀對象，若是沒有得到對等的回饋，他們會狠狠斬斷情絲，如果還遭到背叛，就會展開報復行動，過程中弄得傷痕累累。

▎雙魚座

雙魚座天生具有同情心，想法天馬行空，容易對愛情抱有幻想，喜歡犧牲和奉獻，又容易陷入悲觀情緒，一旦愛上一個人，就會處處為對方著想，毫不吝嗇付出所有，甚至不要求回報，在乎對象的一舉一動和心情變化，卻忘了照顧自己的感受。

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